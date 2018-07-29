Сын Рейгана рассказал о «синдроме Трампа» у сторонников президента США

Вашингтон, 29 июля. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа готовы выбрать главой государства Владимира Путина вместо любого из представителей Демократической партии Соединенных Штатов. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил сын бывшего президента США Рональда Рейгана Рон.

Рон Рейган считает, что избирателям Дональда Трампа нравятся те же люди, которые нравятся самому президенту. Поэтому в США постоянно растет популярность Владимира Путина.

«Если им кажется, что Трамп любит Путина, то они его тоже будут любить», — заявил Рейган.

Рон Рейган также отметил, что, по его мнению, у сторонников президента выработался «синдром Трампа» и они «элементарно не дружат с реальностью». Рейган считает, что для таких людей главное, что Дональд Трамп ненавидит тех же людей, которых ненавидят они. Он назвал это «настоящим психическим расстройством» и «синдромом Трампа».