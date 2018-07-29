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Сын Рейгана рассказал о «синдроме Трампа» у сторонников президента США
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    Сын Рейгана рассказал о «синдроме Трампа» у сторонников президента США

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    Сын Рейгана рассказал о «синдроме Трампа» у сторонников президента США

    Вашингтон, 29 июля. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа готовы выбрать главой государства Владимира Путина вместо любого из представителей Демократической партии Соединенных Штатов. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил сын бывшего президента США Рональда Рейгана Рон.

    Рон Рейган считает, что избирателям Дональда Трампа нравятся те же люди, которые нравятся самому президенту. Поэтому в США постоянно растет популярность Владимира Путина.

    «Если им кажется, что Трамп любит Путина, то они его тоже будут любить», — заявил Рейган.

    Рон Рейган также отметил, что, по его мнению, у сторонников президента выработался «синдром Трампа» и они «элементарно не дружат с реальностью». Рейган считает, что для таких людей главное, что Дональд Трамп ненавидит тех же людей, которых ненавидят они. Он назвал это «настоящим психическим расстройством» и «синдромом Трампа».

    Автор: Виктор Мальцев
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