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Аксенов и Медведев приняли участие в концерте к 1030-летию Крещения Руси
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    Аксенов и Медведев приняли участие в концерте к 1030-летию Крещения Руси

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    Аксенов и Медведев приняли участие в концерте к 1030-летию Крещения Руси

    Москва, 29 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов поучаствовал в совместном концерте в честь 1030-летия Крещения Руси с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

    «Совместно с председателем правительства РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым принял участие в торжественном концерте, посвященном 1030-летию Крещения Руси», — написал Аксенов.

    Связанные с празднованием 1030-летия Крещения Руси торжества проходили в субботу в России, Украине, Белоруссии и других странах.

    В торжествах принял участие президент России Владимир Путин. Выступая на приуроченном к 1030-летию Крещения Руси торжественном мероприятии, глава государства отметил, что принявшие христианские истины народы смогли достичь небывалых высот в науках, литературе, искусстве и политике.

    Автор: Виктор Мальцев
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