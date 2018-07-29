Аксенов и Медведев приняли участие в концерте к 1030-летию Крещения Руси

Москва, 29 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов поучаствовал в совместном концерте в честь 1030-летия Крещения Руси с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

«Совместно с председателем правительства РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым принял участие в торжественном концерте, посвященном 1030-летию Крещения Руси», — написал Аксенов.

Связанные с празднованием 1030-летия Крещения Руси торжества проходили в субботу в России, Украине, Белоруссии и других странах.

В торжествах принял участие президент России Владимир Путин. Выступая на приуроченном к 1030-летию Крещения Руси торжественном мероприятии, глава государства отметил, что принявшие христианские истины народы смогли достичь небывалых высот в науках, литературе, искусстве и политике.