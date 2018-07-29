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В крупном ДТП в Иркутске пострадали 10 человек
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    В крупном ДТП в Иркутске пострадали 10 человек

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    В крупном ДТП в Иркутске пострадали 10 человек

    Иркутск, 29 июля. В крупном ДТП в Иркутске пострадали 10 человек, шестерым потребовалась госпитализация.

    Инцидент произошел в ночь на воскресение. Несколько экипажей ДПС остановились для оформления документов возле автомобиля, который ранее пытался скрыться. В это время в группу полицейских врезалась машина.

    В ДТП пострадали 10 человек, четверым из них врачи назначили амбулаторное лечение. Еще шесть человек доставлены в больницу, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести, сообщает со ссылкой на представителя минздрава Иркутской области РИА Новости.

    Издание отмечает, что врезавшийся в полицейских автолюбитель был пьян. Среди пострадавших также оказался водитель, который ранее пытался скрыться от экипажей ДПС. В настоящее время устанавливается, был ли он в состоянии опьянения.

    Автор: Виктор Мальцев
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