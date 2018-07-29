Группа Gorillaz прокомментировала отмену выступления на фестивале Park Live в Москве

Москва, 29 июля. Музыканты британской группы Gorillaz выразили сожаление в связи с отменой их концерта на фестивале Park Live в парке Горького в Москве.

«Мы крайне огорчены тем, что нам пришлось прекратить игру из-за грозы», — цитирует сообщение Газета.ru.

Музыканты отметили, что всегда ставят на первое место безопасность фанатов.

Фестиваль Park Live проходит в столичном парке Горького с 27 июля и завершится в воскресенье. Во время выступления на фестивале британской группы Gorillaz началась сильная гроза, а на расположенных рядом со сценой экранах появилось сообщение о приостановке шоу по соображениям безопасности. Позже на этих же экранах появилось сообщение о том, что группа Gorillaz не может продолжить выступление по техническим причинам и продолжение концерта «может привести к человеческим жертвам».