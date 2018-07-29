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Общество
Группа Gorillaz прокомментировала отмену выступления на фестивале Park Live в Москве
Общество
Группа Gorillaz прокомментировала отмену выступления на фестивале Park Live в Москве
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    Группа Gorillaz прокомментировала отмену выступления на фестивале Park Live в Москве

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    Группа Gorillaz прокомментировала отмену выступления на фестивале Park Live в Москве

    Москва, 29 июля. Музыканты британской группы Gorillaz выразили сожаление в связи с отменой их концерта на фестивале Park Live в парке Горького в Москве.

    «Мы крайне огорчены тем, что нам пришлось прекратить игру из-за грозы», — цитирует сообщение Газета.ru.

    Музыканты отметили, что всегда ставят на первое место безопасность фанатов.

    Фестиваль Park Live проходит в столичном парке Горького с 27 июля и завершится в воскресенье. Во время выступления на фестивале британской группы Gorillaz началась сильная гроза, а на расположенных рядом со сценой экранах появилось сообщение о приостановке шоу по соображениям безопасности. Позже на этих же экранах появилось сообщение о том, что группа Gorillaz не может продолжить выступление по техническим причинам и продолжение концерта «может привести к человеческим жертвам».

    Автор: Виктор Мальцев
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