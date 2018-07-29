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Задержан мужчина, напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве
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    Задержан мужчина, напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве

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    Задержан мужчина, напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве

    Москва, 29 июля. Сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на полицейского около посольства Словакии в Москве.

    «В результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими задержан гражданин, подозреваемый в причинении телесных повреждений сотруднику полиции около дома 33 по улице 1-я Брестская», — цитирует пресс-службу столичного управления МВД РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что возле здания посольства Словакии в Москве неизвестный с ножом напал на командира взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств. Полицейский получил несколько ножевых ранений​​​ грудной клетки.

    Во время нападения поблизости оказался таксист. Он погнался за нападавшим, но злоумышленник скрылся. Позже полиция опубликовала фотографию мужчины, который напал на сотрудника полиции.

    Автор: Виктор Мальцев
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