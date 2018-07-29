Пушков считает, что участники американской экспедиции на Марс обезумеют в пути

Москва, 29 июля. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что участники экспедиции США на Марс потеряют рассудок и погибнут, прибыв на планету, если не перебьют друг друга в полете. Такое мнение политик выразил в Twitter.

«НАСА показала проекты жилья на Марсе​​​. Выглядит под стать безумному замыслу Илона Маска отправить туда сто человек с билетом в один конец», — написал сенатор.

Пушков выразил мнение, что те из астронавтов, кто не «сойдет с ума или не перебьет друг друга в звездолете» прибыв к месту назначения могут обезуметь и наложить на себя руки «в этих чумах на абсолютно враждебной планете».

В США разрабатывают марсианскую программу, в рамках которой в 2030-х годах на поверхность Марса должны впервые высадиться люди. Первый запуск создаваемого компанией SpaceX межпланетного космического корабля для полета на Марс намечен на 2019 год.