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Пушков считает, что участники американской экспедиции на Марс обезумеют в пути
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    Пушков считает, что участники американской экспедиции на Марс обезумеют в пути

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    Пушков считает, что участники американской экспедиции на Марс обезумеют в пути

    Москва, 29 июля. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что участники экспедиции США на Марс потеряют рассудок и погибнут, прибыв на планету, если не перебьют друг друга в полете. Такое мнение политик выразил в Twitter.

    «НАСА показала проекты жилья на Марсе​​​. Выглядит под стать безумному замыслу Илона Маска отправить туда сто человек с билетом в один конец», — написал сенатор.

    Пушков выразил мнение, что те из астронавтов, кто не «сойдет с ума или не перебьет друг друга в звездолете» прибыв к месту назначения могут обезуметь и наложить на себя руки «в этих чумах на абсолютно враждебной планете».

    В США разрабатывают марсианскую программу, в рамках которой в 2030-х годах на поверхность Марса должны впервые высадиться люди. Первый запуск создаваемого компанией SpaceX межпланетного космического корабля для полета на Марс намечен на 2019 год.

    Автор: Виктор Мальцев
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