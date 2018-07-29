Эрдоган пригрозил США международным арбитражем в случае отказа от поставок F-35

Анкара, 29 июля. Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что страна может обратиться международный арбитраж в случае, если США не поставят ей обещанные ранее истребители F-35.

Эрдоган заявил, что если США не поставят истребители, Турция обратится в международный арбитраж. Также турецкий лидер отметил, что у американских F-35 есть «альтернативы», сообщает Газета.ru.

Ранее в конгрессе США заявили о намерении приостановить поставку истребителей пятого поколения F-35 Анкаре из-за планов турецких властей купить российские зенитные ракетные системы С-400​​​. В оборонный бюджет США была внесена поправка, обязывающая главу Пентагона составить доклад и представить оценку потенциальных «значительных изменений» в поставках самолетов Турции. До этих пор авторы законопроекта предлагают заморозить передачу самолетов Турции.