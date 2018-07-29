Адвокат Слободана Милошевича застрелен у собственного дома в Белграде

Белград, 29 июля. В столице Сербии застрелен защищавший в Гаагском трибунале бывшего сербского президента Слободана Милошевича адвокат Миша Огнянович.

Нападение на адвоката произошло в субботу в 19.30 по местному времени (20.30 по Москве) на улице Антифашистской, когда он направлялся в свой дом. Во время покушения был ранен 26-летний сын Огняновича, сообщает Газета.ru.

В настоящее время на месте преступления работает полиция. Квартал оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, все выезжающие из оцепленной территории автомобили досматриваются. На улицах дежурят полицейские патрули.

Сербские СМИ сообщают, что после защиты Слободана Милошевича Огнянович сделал успешную карьеру. В последние годы адвокат представлял интересы Луки Бойовича, которого называют криминальным авторитетом.