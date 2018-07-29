Порошенко заявил, что крещение Руси стало «европейским выбором» князя Владимира

Киев, 29 июля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что князь Владимир сделал «европейский выбор», когда решил крестить Русь.

Порошенко выступил с речью на приуроченном к празднованию 1030-летия Крещения Руси мероприятии. Президент Украины назвал выбор князя Владимира судьбоносным и «европейским».

«Христианский выбор одновременно был и выбором европейским», — цитирует Порошенко RT.

В субботу в России, Белоруссии, на Украине и в других странах проходят торжества в честь 1030-летия крещения Руси. Выступая на торжествах, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что жителей России, Украины и Белоруссии объединяют общая культура и вера. Патриарх отметил, что за 1030 лет на долю русского народа выпало немало тяжелых испытаний и скорби, но он смог сохранить и укрепить свою веру.