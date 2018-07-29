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Украина
Порошенко заявил, что крещение Руси стало «европейским выбором» князя Владимира
Украина
Порошенко заявил, что крещение Руси стало «европейским выбором» князя Владимира
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    Порошенко заявил, что крещение Руси стало «европейским выбором» князя Владимира

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    Порошенко заявил, что крещение Руси стало «европейским выбором» князя Владимира

    Киев, 29 июля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что князь Владимир сделал «европейский выбор», когда решил крестить Русь.

    Порошенко выступил с речью на приуроченном к празднованию 1030-летия Крещения Руси мероприятии. Президент Украины назвал выбор князя Владимира судьбоносным и «европейским».

    «Христианский выбор одновременно был и выбором европейским»,  — цитирует Порошенко RT.

    В субботу в России, Белоруссии, на Украине и в других странах проходят торжества в честь 1030-летия крещения Руси. Выступая на торжествах, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что жителей России, Украины и Белоруссии объединяют общая культура и вера. Патриарх отметил, что за 1030 лет на долю русского народа выпало немало тяжелых испытаний и скорби, но он смог сохранить и укрепить свою веру.

    Автор: Виктор Мальцев
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