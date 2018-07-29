Меню
Весь мир
У звезды Трампа в Голливуде появилась переодетая в советскую форму «охрана»
Украина
Порошенко заявил, что крещение Руси стало «европейским выбором» князя Владимира
Следующая новость
Загрузка...

    У звезды Трампа в Голливуде появилась переодетая в советскую форму «охрана»

    54

    У звезды Трампа в Голливуде появилась переодетая в советскую форму «охрана»

    Вашингтон, 29 июля. В сервисе YouTube опубликовано видео, на котором запечатлены двое переодетых в форму советских солдат мужчин с флагом России в руках охраняющих звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее Славы» в Лос-Анджелесе.

    Запись называется «Российская военная охрана Трампа на Голливудском бульваре» и опубликована 25 июля.

    Ранее Газета.ru сообщила, что в ночь на 25 июля неизвестный разрушил именную звезду Дональда Трампа. Разбивший памятный знак мужчина сам позвонил в полицию, назвал свое имя и рассказал о содеянном. Вскоре стражи порядка задержали вандала.

    О мотивах преступления не сообщается. СМИ отмечают, что мужчина прятал инструменты, которыми разбил звезду Трампа, в футляре от гитары. Рядом с осколками звезды на «Алее славы» он бросил кирку.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.