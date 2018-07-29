У звезды Трампа в Голливуде появилась переодетая в советскую форму «охрана»

Вашингтон, 29 июля. В сервисе YouTube опубликовано видео, на котором запечатлены двое переодетых в форму советских солдат мужчин с флагом России в руках охраняющих звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее Славы» в Лос-Анджелесе.

Запись называется «Российская военная охрана Трампа на Голливудском бульваре» и опубликована 25 июля.

Ранее Газета.ru сообщила, что в ночь на 25 июля неизвестный разрушил именную звезду Дональда Трампа. Разбивший памятный знак мужчина сам позвонил в полицию, назвал свое имя и рассказал о содеянном. Вскоре стражи порядка задержали вандала.

О мотивах преступления не сообщается. СМИ отмечают, что мужчина прятал инструменты, которыми разбил звезду Трампа, в футляре от гитары. Рядом с осколками звезды на «Алее славы» он бросил кирку.