Эрдоган рассказал о предстоящей встрече по Сирии с участием России

Анкара, 29 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России. Об этом сообщает газета Vatan.

«У нас 7 сентября в Стамбуле пройдет саммит Турции, России, Германии и Франции, мы обсудим, что мы сможем сделать​​​. На этой четырехсторонней встрече мы обсудим проблемы региона», — заявил президент Турции.

Эрдоган отметил, что участники встречи также обсудят повестку трехстороннего саммита России, Турции и Ирана по Сирии, которая пройдет с участием спецпосланника ООН Стеффана де Мистуры 30 — 31 июля.

Ранее российские и турецкие дипломаты обсудили на переговорах в Анкаре ситуацию в Сирии. На встрече рассматривали ситуацию в зоне деэскалации Идлиб и мероприятия по возвращению беженцев.