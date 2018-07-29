Меню
Весь мир
Эрдоган рассказал о предстоящей встрече по Сирии с участием России
Украина
Порошенко заявил, что крещение Руси стало «европейским выбором» князя Владимира
Следующая новость
Загрузка...

    Эрдоган рассказал о предстоящей встрече по Сирии с участием России

    30

    Эрдоган рассказал о предстоящей встрече по Сирии с участием России

    Анкара, 29 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России. Об этом сообщает газета Vatan.

     «У нас 7 сентября в Стамбуле пройдет саммит Турции, России, Германии и Франции, мы обсудим, что мы сможем сделать​​​. На этой четырехсторонней встрече мы обсудим проблемы региона», — заявил президент Турции.

    Эрдоган отметил, что участники встречи также обсудят повестку трехстороннего саммита России, Турции и Ирана по Сирии, которая пройдет с участием спецпосланника ООН Стеффана де Мистуры 30 — 31 июля.

    Ранее российские и турецкие дипломаты обсудили на переговорах в Анкаре ситуацию в Сирии. На встрече рассматривали ситуацию в зоне деэскалации Идлиб и мероприятия по возвращению беженцев.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.