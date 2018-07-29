Эрдоган заявил, что США могут лишиться близкого союзника из-за отношения к Турции

Анкара, 29 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что если США не изменят отношения к Турции, то могут лишиться близкого союзника. Об этом сообщает газета Haberturk.

Президент Турции заявил, что Анкара не изменит позицию относительно задержания пастора из США Эндрю Брансона. В угрозах Вашингтона экономическими санкциями Эрдоган увидел «психологическую войну».

«По-моему, это все психологическая война. Мы не отступим с санкциями. Мы не торговались в вопросе Брансона», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул, что США не следует забывать, что они могут лишиться близкого союзника.

Эндрю Брансон задержан турецкими властями в октябре 2016 года в связи с обвинениями в пособничестве признанной в Турции террористической организации гюленистов FETО и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Сам Брансон отрицает обвинения.

В четверг Газета.ru сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил, о возможном введении в отношении Турции экономических санкций. Санкции могут быть введены, если для освобождения американского пастора не будут предприняты срочные меры.