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Эрдоган заявил, что США могут лишиться близкого союзника из-за отношения к Турции
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    Эрдоган заявил, что США могут лишиться близкого союзника из-за отношения к Турции

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    Эрдоган заявил, что США могут лишиться близкого союзника из-за отношения к Турции

    Анкара, 29 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что если США не изменят отношения к Турции, то могут лишиться близкого союзника. Об этом сообщает газета Haberturk.

    Президент Турции заявил, что Анкара не изменит позицию относительно задержания пастора из США Эндрю Брансона. В угрозах Вашингтона экономическими санкциями Эрдоган увидел «психологическую войну».

    «По-моему, это все психологическая война. Мы не отступим с санкциями. Мы не торговались в вопросе Брансона», — заявил турецкий лидер.

    Эрдоган также подчеркнул, что США не следует забывать, что они могут лишиться близкого союзника.

    Эндрю Брансон задержан турецкими властями в октябре 2016 года в связи с обвинениями в пособничестве признанной в Турции террористической организации гюленистов FETО и запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Сам Брансон отрицает обвинения.

    В четверг Газета.ru сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил, о возможном введении в отношении Турции экономических санкций. Санкции могут быть введены, если для освобождения американского пастора не будут предприняты срочные меры.

    Автор: Виктор Мальцев
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