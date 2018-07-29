В МИД РФ высмеяли Крымскую декларацию Госдепа США

Симферополь, 29 июля. Представители МИД РФ посоветовали Госдепартаменту США и его главе Майклу Помпео принять «Декларацию по Украине», которая запретит украинцам посещать Крым. Соответствующее сообщение опубликовано представительством российского внешнеполитического ведомства в Крыму в соцсети Twitter.

Сообщение появилось в ответ на декларацию Сената США по Крыму. Сотрудники МИД России напомнили, что с начала текущего года полуостров посетили 600 тысяч человек.

«Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать «Декларацию по Украине», которая запретит украинцам посещать российский Крым», — цитирует сообщение Газета.ru.

Ранее Госдепартамент США принял Крымскую декларацию, согласно которой непризнание полуострова частью России является официальной политикой США. Документ подписал глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Крым вернулся в состав России после прошедшего в марте 2014 года референдума, на котором за вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, аннексированной Россией. Москва подчеркивает, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с уставом ООН и международным правом. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».