Киев, 29 июля. Украинский писатель Лесь Подервянский считает, что украинское общество провинциально и имеет низкую самооценку, исправить это поможет «поражение врагов».

В интервью одному из украинских изданий писателя попросили составить топ-лист проблем Украины. Тот ответил, что считает главными проблемами «провинциальность и низкую самооценку» украинского общества. В качестве примера высокой самооценки он привел жителей Великобритании, в общении с которыми можно почувствовать «британский пафос».

Подервянский считает, что для исправления самооценки украинцам не хватает побед и поражения врагов.

«Если, например, Крымский мост рухнет, вот это станет действительно днем национального единения, и все выйдут в вышиванках», — привел пример Подервянский.

Напомним, Крымский мост был официально открыт 16 мая. Днем ранее по мосту за рулем КамАЗа проехал президент Российской Федерации Владимир Путин. Ранее стало известно, что строители уже уложили более 80% верхнего строения пути железной дороги на Кубани и скоро транспортная система материковой части России будет соединена с Крымским мостом.