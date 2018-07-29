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Сирия: боевики сдали САА две единицы техники в Эль-Кунейтре
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    Сирия: боевики сдали САА две единицы техники в Эль-Кунейтре

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    Сирия: боевики сдали САА две единицы техники в Эль-Кунейтре

    Дамаск, 29 июля. Члены незаконных вооруженных формирований сдали две единицы техники сирийским правительственным войскам в провинции Эль-Кунейтра Сирийской Арабской Республики. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

    Уточняется, что передача техники состоялась в поселениях Барика ака Брега и Бир аль Ажам.

    16 июля RT сообщала, что боевики сдали правительственным войскам три танка и две БМП в провинции Даръа. 

    Ранее также сообщалось, что сирийские правительственные войска ведут ожесточенные бои с террористами у границы с Иорданией южнее города Даръа. Силам САА удалось освободить 11 населенных пунктов в этом районе

    Автор: Сергей Свазовский
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