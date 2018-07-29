Сирия: боевики сдали САА две единицы техники в Эль-Кунейтре

Дамаск, 29 июля. Члены незаконных вооруженных формирований сдали две единицы техники сирийским правительственным войскам в провинции Эль-Кунейтра Сирийской Арабской Республики. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

#Quneitra militants continue to hand over their heavy weapons to the SAA.



This two pieces have been handed over by militants in Bariqah aka Brega and Bir al-Ajam.https://t.co/sF8pnTNP3g pic.twitter.com/3Shc7od71k — Bosni ???????? ???????? ???????? ???????? (@Bosni94) July 28, 2018

Уточняется, что передача техники состоялась в поселениях Барика ака Брега и Бир аль Ажам.

16 июля RT сообщала, что боевики сдали правительственным войскам три танка и две БМП в провинции Даръа.

Ранее также сообщалось, что сирийские правительственные войска ведут ожесточенные бои с террористами у границы с Иорданией южнее города Даръа. Силам САА удалось освободить 11 населенных пунктов в этом районе.