Взрыв прогремел на автомобильной парковке в Азербайджане

Баку, 29 июля. На автомобильной парковке в азербайджанском городе Сумгаит прогремел взрыв. В результате ожоги получили четыре человека. Об этом сообщает МЧС Азербайджана. Кроме того, в результате взрыва загорелись легковая машина и грузовик.

«На место происшествия привлечены пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана, спасательные отряды Сумгаитского регионального центра. Продолжаются работы по тушению пожара», — указывается в сообщении МЧС страны.

На месте происшествия работает пожарная служба. К настоящему моменту ликвидировать огонь не удалось, пишет RT.

Ранее телеканал «360» опубликовал видео с места взрыва на нефтяном заводе в Соединенных Штатах.

Кроме того, ранее сообщалось о масштабных пожарах в Калифорнии. Президент США Дональд Трамп объявил в штате режим ЧС.