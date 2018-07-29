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Взрыв прогремел на автомобильной парковке в Азербайджане
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    Взрыв прогремел на автомобильной парковке в Азербайджане

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    Взрыв прогремел на автомобильной парковке в Азербайджане

    Баку, 29 июля. На автомобильной парковке в азербайджанском городе Сумгаит прогремел взрыв. В результате ожоги получили четыре человека. Об этом сообщает МЧС Азербайджана. Кроме того, в результате взрыва загорелись легковая машина и грузовик.

    «На место происшествия привлечены пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана, спасательные отряды Сумгаитского регионального центра. Продолжаются работы по тушению пожара»,  — указывается в сообщении МЧС страны.

    На месте происшествия работает пожарная служба. К настоящему моменту ликвидировать огонь не удалось, пишет RT.

    Ранее телеканал «360» опубликовал видео с места взрыва на нефтяном заводе в Соединенных Штатах.

    Кроме того, ранее сообщалось о масштабных пожарах в Калифорнии. Президент США Дональд Трамп объявил в штате режим ЧС.

    Автор: Сергей Свазовский
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