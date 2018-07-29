Главный военно-морской парад в Петербурге примет Путин

Москва, 29 июля. Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России пройдет в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Его примет глава государства Владимир Путин. Об этом сообщает администрация российского лидера.

Отмечается, что в параде примет участие 41 корабль.

«Президент России Владимир Путин 29 июля в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота. Верховный главнокомандующий примет главный военно-морской парад, который пройдет в акватории реки Невы», — отмечает пресс-служба президента России.

Наблюдать за парадом жители Петербурга смогут на большом экране на Дворцовой площади. Начало трансляции запланировано на 11.00.

Отмечается также, что 29 июля будут внепланово разведены Дворцовый, Благовещенский, Литейный и Троицкий мосты.

Накануне RT представила обзор новейших кораблей, которые примут участие в параде по случаю Дня ВМФ.