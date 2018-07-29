Бледанс обвинила Оxxxymiron’a и Басту в оскорблении людей с синдромом Дауна

Москва, 29 июля. Телеведущая Эвелина Бледанс подвергла критике представителей российского рэпа Loqiemean, Оxxxymiron и Баста в связи с записью видеоклипа на композицию «Быть дауном». По ее мнению, произведение оскорбляет людей, страдающих от синдрома Дауна.

«Я даже не знаю, с кем там разговор можно вести… Против кого бороться…», — сказала Бледанс.

Следует отметить, что клип «Быть дауном», приуроченный к 20-летию американской картины «Большой Лебовски», вызвал неоднозначную реакцию среди российских ценителей рэпа. Многие пользователи социальных сетей настаивают на недопустимости попыток повысить свою популярность неэтичными методами. Другие считают, что клип не имеет целью оскорбить людей, страдающих от недуга.

Накануне Оxxxymiron стал лауреатом литературной премии. Об этом сообщала Газета.ru.