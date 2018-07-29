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Концерт группы Gorillaz в Москве прервали из-за грозы
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    Концерт группы Gorillaz в Москве прервали из-за грозы

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    Концерт группы Gorillaz в Москве прервали из-за грозы

    Москва, 29 июля. Концерт группы Gorillaz на фестивале Park Live в парке Горького в Москве прервали из-за сильной грозы. Об этом сообщает ТАСС.

    Организаторы отметили, что погодные условия не позволяют продолжить выступление легендарной группы. Со сцены объявили, что продолжение концерта небезопасно для жизни и здоровья собравшихся зрителей.

    «Уважаемые друзья, в связи с форс-мажорными погодными условиями по техническим причинам группа Gorillaz не может продолжить шоу. Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам», — цитирует слова организаторов RT.

    В столичном управлении МЧС РФ продлили предупреждение о грозе до конца 28 июля.

    Газета.ru напоминает, что группа Gorillaz выпустила четыре альбома в период с 1998 по 2010 год. Семь лет спустя музыканты решили вернуться к совместному творчеству.

    Автор: Сергей Свазовский
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