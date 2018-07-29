Концерт группы Gorillaz в Москве прервали из-за грозы

Москва, 29 июля. Концерт группы Gorillaz на фестивале Park Live в парке Горького в Москве прервали из-за сильной грозы. Об этом сообщает ТАСС.

Организаторы отметили, что погодные условия не позволяют продолжить выступление легендарной группы. Со сцены объявили, что продолжение концерта небезопасно для жизни и здоровья собравшихся зрителей.

«Уважаемые друзья, в связи с форс-мажорными погодными условиями по техническим причинам группа Gorillaz не может продолжить шоу. Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам», — цитирует слова организаторов RT.

В столичном управлении МЧС РФ продлили предупреждение о грозе до конца 28 июля.

Газета.ru напоминает, что группа Gorillaz выпустила четыре альбома в период с 1998 по 2010 год. Семь лет спустя музыканты решили вернуться к совместному творчеству.