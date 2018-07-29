Меню
Спорт
Чемпионка мира по волейболу предложила ввести единые критерии для присвоения спортивных званий в России
Общество
Бледанс обвинила Оxxxymiron’a и Басту в оскорблении людей с синдромом Дауна
Следующая новость
Загрузка...

    Чемпионка мира по волейболу предложила ввести единые критерии для присвоения спортивных званий в России

    56

    Чемпионка мира по волейболу предложила ввести единые критерии для присвоения спортивных званий в России

    Москва, 29 июля. Двукратная чемпионка мира по волейболу и серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова предложила ввести единые критерии для присвоения спортивных званий в России.

    Она обратила внимание на существующую разницу в подходах к присвоению звания заслуженного мастера спорта. В ряде случаев для этого необходимо одержать победу на чемпионате мира, или стать призером Олимпийских игр. Представителям других видов спорта достаточно участия в четвертьфинале чемпионата мира.

    Гамова подчеркнула, что ее слова ни в коем случае не направлены против футболистов сборной России, блестяще выступивших на домашнем мундиале.

    «Это не претензии к ребятам, они молодцы, выступили очень хорошо на этом чемпионате мира… Они принесли радость и позитив болельщикам, то, что от них все ждали долгие годы. Это здорово», — цитирует kp.ru.

    Ранее бывший футболист сборной России по футболу Евгений Алдонин заявил, что частично разделяет позицию Гамовой. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.