Чемпионка мира по волейболу предложила ввести единые критерии для присвоения спортивных званий в России

Москва, 29 июля. Двукратная чемпионка мира по волейболу и серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова предложила ввести единые критерии для присвоения спортивных званий в России.

Она обратила внимание на существующую разницу в подходах к присвоению звания заслуженного мастера спорта. В ряде случаев для этого необходимо одержать победу на чемпионате мира, или стать призером Олимпийских игр. Представителям других видов спорта достаточно участия в четвертьфинале чемпионата мира.

Гамова подчеркнула, что ее слова ни в коем случае не направлены против футболистов сборной России, блестяще выступивших на домашнем мундиале.

«Это не претензии к ребятам, они молодцы, выступили очень хорошо на этом чемпионате мира… Они принесли радость и позитив болельщикам, то, что от них все ждали долгие годы. Это здорово», — цитирует kp.ru.

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Евгений Алдонин заявил, что частично разделяет позицию Гамовой. Об этом писала Газета.ru.