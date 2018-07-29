Трамп объявил режим ЧС в штате Калифорния из-за лесных пожаров

Сакраменто, 29 июля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Калифорния из-за лесных пожаров, которые начались с 23 июля. Об этом сообщается на сайте американского лидера.

В Белом доме пообещали оказать местным жителям всестороннюю поддержку на федеральном уровне.

В мае 2018 года в Калифорнии также наблюдались масштабные пожары. Тогда офис шерифа зафиксировал девять случаев возгораний. Американские правоохранители не исключали, что причиной пожаров мог стать умышленный поджог.

Газета.ru уточняла, что инцидент имел место в округе Сан-Диего. Общая площадь пожаров составила около 4 тыс. га.