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Трамп объявил режим ЧС в штате Калифорния из-за лесных пожаров
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    Трамп объявил режим ЧС в штате Калифорния из-за лесных пожаров

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    Трамп объявил режим ЧС в штате Калифорния из-за лесных пожаров

    Сакраменто, 29 июля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Калифорния из-за лесных пожаров, которые начались с 23 июля. Об этом сообщается на сайте американского лидера.

    В Белом доме пообещали оказать местным жителям всестороннюю поддержку на федеральном уровне.

    В мае 2018 года в Калифорнии также наблюдались масштабные пожары. Тогда офис шерифа зафиксировал девять случаев возгораний. Американские правоохранители не исключали, что причиной пожаров мог стать умышленный поджог.

    Газета.ru уточняла, что инцидент имел место в округе Сан-Диего. Общая площадь пожаров составила около 4 тыс. га. 

    Автор: Сергей Свазовский
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