Украинцы образовали живой крест из телефонов и призвали к объединению на Майдане

Киев, 28 июля. К 1030-й годовщине Крещения Руси на главной площади Украины десятки людей зажгли фонарики на телефонах и выстроились в православный крест. По замыслу организаторов, такой жест означает объединение православной Украины, объединение всего украинского народа. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

К флэшмобу в Киеве присоединились и другие города Украины: Житомир, Харьков и Днепропетровск по видеосвязи передали свои приветы и пожелания киевлянам.

«Украина – ты святая земля. Благословляем тебя. Пускай будет мир в Украине. Аминь. Пускай будут здоровые семьи в Украине. Аминь. Пускай Украина будет богата и духовно и материально. Аминь», – такое послание пришло из Днепропетровска.

Киевляне в ответ разразились аплодисментами. А певица Елена из Донецка вместе с участниками акции исполнила песню «Свет во тьме святи». Перед выступлением она извинилась за то, что плохо владеет украинским языком и общаться будет на русском. На площади возражений не было.

Елена помогла пришедшим на акцию выучить слова песни и ровно в 21:30 под зажженные фонарики на Майдане зазвучал хор с исполнением «Свет во тьме святи».

После акции к микрофону стали пускать всех желающих поздравить Украину с праздником Крещения Руси. На импровизированную сцену вышел Владимир из Харькова и рассказал о том, как пришел к Богу.

«Когда мне было 18, я встретил свою любовь. Ей тоже было 18. Я захотел на ней жениться. Но она сказала, что только после того, как я начну ходить в церковь. Спустя полгода моего хождения туда, я понял, что Бог есть, поверил в него. С девушкой мы расписались и счастливо живем уже 23 года. И я хочу, чтобы во всей Украине были настоящие христианские ценности – нормальные семьи, где жена женщина, а муж – мужчина. Аминь».

Площадь зааплодировала и исполнила «Свет во тьме святи» еще раз.

Украина продолжает отмечать 1030-летие со дня Крещения Руси. На Владимирской горке состоялся торжественный молебен, а после начался Крестный ход. На праздник в Киев приехали более 200 тысяч украинцев.

Ранее украинский священник Георгий объяснил корреспонденту Федерального агентства новостей, почему праздник особенно важен сегодня. Он отметил, что молитва способна объединить людей на всех уровнях. Люди, которые приехали в украинскую столицу, оставили все невзгоды дома ради объединения.

Отметим, что в шествии в честь 1030-летия Крещения Руси приняли участие украинский президент Петр Порошенко, чиновники и сотрудники силовых ведомств. При этом во время шествия были слышны националистические выкрики. Протоиерей Всеволод Чаплин назвал шествие крестным ходом раскольников и отметил, что это указывает на наличие религиозного раскола.