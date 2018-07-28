«Спартак» победил «Оренбург» в первом туре чемпионата России по футболу

Москва, 28 июля. Московский «Спартак» нанес поражение «Оренбургу» в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0. Единственный мяч записал в свой актив новичок «красно-белых» Жиго.

Хозяева вышли вперед уже на 4-й минуте встречи. После подачи углового Комбаров мощно пробил со средней дистанции. Кипер гостей Фролов спас команду, но затем неудачно сыграл на выходе, позволив Жиго сыграть на добивании.

На протяжении всего поединка москвичи владели инициативой, но развить успех так и не сумели. Своими немногочисленными шансами не воспользовался и «Оренбург». 1:0 — «Спартак» начинает с минимальной победы в родных стенах.

Накануне «Уфа» стартовала в Лиге Европы домашним матчем против словацкого «Домжале». Нашей команде не удалось сломить сопротивление соперника. Об этом писала Газета.ru.