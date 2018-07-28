Эксперты: iPhone 9 не станет бюджетным смартфоном

Москва, 28 июля. Смартфон iPhone 9 от компании Apple, вопреки анонсам, не станет действительно бюджетной моделью. Такого мнения придерживаются специалисты рынка.

Отмечается, что iPhone 9 выступит одной из трех «яблочных» новинок в 2018 году. Смартфон будет ориентирован преимущественно на молодое поколение пользователей. Ожидается, что модель оснастят функцией распознавания лиц и ярким корпусом.

По некоторым данным, цена iPhone 9 в Соединенных Штатах стартует с отметки 650 долларов. Но эксперты высказывают сомнения в надежности этой информации. Кроме того, в России смартфоны традиционно обходятся несколько дороже. Поэтому специалисты рекомендуют ориентироваться на 50 тысяч рублей.

Как бы ни было, именно iPhone 9 станет наиболее бюджетной новинкой Apple в 2018 году.

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