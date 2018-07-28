Заключенные в США взломали тюремные счета и украли 225 тысяч долларов

Вашингтон, 28 июля. Заключенные одного из исправительных учреждений в штате Айдахо Соединенных Штатов Америки получили несанкционированный доступ к сети Интернет и похитили около 225 тысяч долларов США. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что осужденным удалось найти уязвимость в тюремных планшетах JPay. Они получили неограниченный доступ к Интернету, получив возможность смотреть фильмы и слушать музыку без ограничений.

Некоторые из них использовали планшеты в противоправных целях. Злоумышленники похитили 225 тысяч долларов путем взлома тюремных счетов. К настоящему моменту 65 тысяч долларов удалось вернуть. Отмечается, что до полного возмещения ущерба доступ к Сети заключенным учреждения будет запрещен.

Ранее Газета.ru сообщала, что американские заключенные используют дроны для доставки контрабанды.