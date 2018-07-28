УПЦ: Автокефалия приведет Украину к еще большему расколу

Киев, 28 июля. Попытки получить автокефалию приведут к еще большему расколу украинского общество. Такое заявление сделал епископ Украинской православной церкви (УПЦ) в ходе крестного хода по случаю 1030-летия со дня крещения Руси.

Он отметил, что Украинская православная церковь, наделенная статусом канонической, достойно выполняет свою роль и миссию. Попытки изменить существующее положение принесут стране еще больший раскол. Епископ убежден, что эти действия объясняются соображениями идеологического и геополитического характера.

«Такие заявления и такие попытки вызывают у нас обеспокоенность, ведь это противоречит призванию Церкви… Убеждены, что Церковь Христова не должна быть инструментом в руках любого государства или политической идеологии, откуда бы она не исходила», — полагают в УПЦ.

О крестном ходе в Киеве по случаю 1030-летия со дня крещения Руси ранее сообщала Газета.ru.