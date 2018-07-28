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СМИ сообщили, что стало поводом для обвинений против Бутиной
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    СМИ сообщили, что стало поводом для обвинений против Бутиной

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    СМИ сообщили, что стало поводом для обвинений против Бутиной

    Вашингтон, 28 июля. Арестованная в США россиянка Мария Бутина однажды ужинала с главой Российского центра науки и культуры в Вашингтоне Олегом Жигановым. Американские власти сочли это свидетельством ее причастности к шпионажу, пишет Politico.

    Адвокат Бутиной заявил, что ужин с Жигановым был обыкновенной встречей. Его подзащитная могла познакомиться с главой центра во время посещения мероприятий в посольстве. Известно, что здание находится недалеко от Белого дома. Здесь часто проходят культурные вечера.

    «Но организация в течение многих лет является объектом пристального внимания представителей контрразведки США в связи с подозрением о причастности к шпионажу», — утверждают американские СМИ.

    При этом, по словам источника издания, у следственных органов нет данных о характере и длительности отношений Бутиной и Жиганова. 

    Напомним, что Жиганова и ряд других дипломатов выслали из США после инцидента в Солсбери. Это стало частью антироссийской кампании в западных странах. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова сообщила, что Российский центр не имеет никакого отношения к спецслужбам и занимался только вопросами культуры.

    Марию Бутину задержали в июле, ее обвинили в работе иностранным агентом. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы. Россиянка во время слушаний в суде заявила, что невиновна. В российском МИД заявили, что Бутину задержали перед саммитом Россия — США. В ведомстве считают, что американские власти хотели минимизировать позитиный эффект от встречи.

    Автор: Юлия Шелковенко
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