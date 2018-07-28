«Угрозы не сработают»: в Турции рассказали, как США могут спасти двусторонние отношения

Анкара, 28 июля. Турция и США могут спасти двусторонние отношения от кризиса, если американская администрация с пониманием отнесется к опасениям Анкары в сфере безопасности. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Турция не может закрывать глаза на действия партнера по НАТО, когда они угрожают национальной безопасности внутри страны и за ее пределами», — пишет Калын в статье в газете Daily Sabah.

Калын добавил, что отношения между странами должны быть основаны на уважении и совместных интересах. А вот «угрозы в адрес Анкары не сработают», подчеркнул он.

Представитель президента напомнил, что в последние годы Вашингтон сделал много шагов для подрыва стратегического партнерства с Турцией. Это отразилось на доверии турецких чиновников и населения к США, резюмировал он.

Ранее в Вашингтоне пригрозили ввести экономические санкции против Турции из-за ареста пастора Эндрю Брэнсона. Анкара подозревает пастора в пособничестве попытке госпереворота в июле 2016 года.