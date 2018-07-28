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Новости Сирии
Сирия: более 100 беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте
Новости Сирии
Сирия: более 100 беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте
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    Сирия: более 100 беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

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    Сирия: более 100 беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    Дамаск, 28 июля. Российский Центр по примирению сторон в Сирии сообщил, что свыше 100 сирийских беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте за минувшие сутки.

    В пригород Дамаска из лагерей для беженцев в общей сложности вернулось свыше 73 тысяч человек. Медики оказали помощь 88 местным жителям, большинство из них были дети.

    Отмечается, что представители Центра раздали 650 проднаборов в населенном пункте Эт-Табия в провинции Дейр-эз-Зор. Общий вес гуманитарной помощи превысил 2,8 тонны. 

    Российские офицеры продолжают фиксировать нарушения прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Огонь открывался в провинциях Хама, Латакия и в городе Алеппо.

    Автор: Юлия Шелковенко
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