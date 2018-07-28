Сирия: более 100 беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте

Дамаск, 28 июля. Российский Центр по примирению сторон в Сирии сообщил, что свыше 100 сирийских беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте за минувшие сутки.

В пригород Дамаска из лагерей для беженцев в общей сложности вернулось свыше 73 тысяч человек. Медики оказали помощь 88 местным жителям, большинство из них были дети.

Отмечается, что представители Центра раздали 650 проднаборов в населенном пункте Эт-Табия в провинции Дейр-эз-Зор. Общий вес гуманитарной помощи превысил 2,8 тонны.

Российские офицеры продолжают фиксировать нарушения прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Огонь открывался в провинциях Хама, Латакия и в городе Алеппо.