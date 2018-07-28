Сирия: САА захватила несколько населенных пунктов в предместье Даръа

Дамаск, 28 июля. Сирийская армия захватила несколько населенных пунктов в предместьях Даръа и продолжает двигаться на юг, сообщил осведомленный источник.

САА взяли под контроль несколько населенных пунктов в провинции Даръа. После ликвидации боевиков были обнаружены склады с оружием и боеприпасами.

Сирийские саперы в освобожденных районах проводят гуманитарное разминированое. За последнюю неделю армия Дамаска взяла под контроль около 20 населенных пунктов в провинции Даръа.

Ранее в Центре по примирению сторон сообщили об активизации боевиков в Идлибской зоне деэскалации. Возросло число минометных обстрелов, отметили в ведомстве.

На переговорах в Сочи в астанинском формате обсудят проблему Идлиба. По мнению ряда экспертов, от решения этого вопроса во многом зависит будущее урегулирование в Сирии.