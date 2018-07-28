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Сирия: САА захватила несколько населенных пунктов в предместье Даръа
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    Сирия: САА захватила несколько населенных пунктов в предместье Даръа

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    Сирия: САА захватила несколько населенных пунктов в предместье Даръа

    Дамаск, 28 июля. Сирийская армия захватила несколько населенных пунктов в предместьях Даръа и продолжает двигаться на юг, сообщил осведомленный источник.

    САА взяли под контроль несколько населенных пунктов в провинции Даръа. После ликвидации боевиков были обнаружены склады с оружием и боеприпасами.

    Сирийские саперы в освобожденных районах проводят гуманитарное разминированое. За последнюю неделю армия Дамаска взяла под контроль около 20 населенных пунктов в провинции Даръа.

    Ранее в Центре по примирению сторон сообщили об активизации боевиков в Идлибской зоне деэскалации. Возросло число минометных обстрелов, отметили в ведомстве.

    На переговорах в Сочи в астанинском формате обсудят проблему Идлиба. По мнению ряда экспертов, от решения этого вопроса во многом зависит будущее урегулирование в Сирии.

    Автор: Юлия Шелковенко
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