Сирия, 29 июля. ВКС РФ нанесли серию ударов по местам скопления боевиков ИГ1 в пустыне к северо-востоку от Эс-Сувейды. США наращивают военное присутствие в Ракке и ее западных окрестностях. Турция и ССА** ведут операции против «спящих ячеек» YPG на севере провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли серию ударов по местам скопления боевиков ИГ в пустыне к северо-востоку от Эс-Сувейды.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): пыталось захватить нефтеперерабатывающий завод в провинции Дейр-эз-Зор; активно применяет заминированные автомобили и смертников к западу от Даръа, рассчитывая задержать продвижение войск САР.

Сирийская свободная армия (ССА): вместе с Турцией ведут операции против «спящих ячеек» YPG на севере и северо-западе от Алеппо.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): ведет мероприятия по усилению позиций к югу от Идлиба в связи с продолжающими боями с «Джебхат Тахрир Сурией».

Международная коалиция: наращивает военное присутствие в городе Ракка и его западных окрестностях.

Провинция Алеппо

Турецкие войска активизировали мероприятия по обеспечению безопасности в кантоне Африн на северо-востоке от Алеппо и в соседних приграничных районах, находящихся под контролем союзных Анкаре бандгрупп, в связи с участившимися нападениями курдских Отрядов народной самообороны (YPG), передает агентство Anadolu. Было зафиксировано передвижение военной колонны армии Турции, состоящей из бронемашин и пикапов с пулеметными установками, со стороны поселения Кафра в направлении города Мареа. Между тем боевики протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркия» из состава ССА в настоящее время ведут спецоперации против подпольных ячеек YPG недалеко от населенного пункта Атманлы, расположенного на северо-востоке от Африна.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько десятков террористов «Исламского государства» совершили новую попытку захватить нефтеперерабатывающий завод Джафра в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Тем не менее, как утверждает курдский новостной канал в Twitter (@AzadiRojava), нападение не увенчалось успехом. Бандгруппа ИГ начала атаку со стороны населенного пункта Аль-Гавари на реке Хабур, однако вскоре вернулась на исходные позиции. Курдские радикалы Демократических сил Сирии (SDF)**** контролируют большую часть территорий за Евфратом, но, несмотря на продолжающуюся с прошлой осени военную операцию, до сих пор не могут выбить отряды ИГИЛ из региона. В оккупации террористов по-прежнему остаются целые города на этом направлении, в том числе Хаджин и Аш-Шаафа.

Провинция Даръа

«Исламское государство» за последние несколько дней потеряло больше половины своего анклава на юго-западе САР. Однако боевики продолжают ожесточенное сопротивление, прежде всего — на линии фронта в районах городов Нафия и Аш-Шаджара к западу от Даръа, сообщает местный Twitter-канал (@daraanow). Джихадисты активно применяют заминированные автомобили и смертников в целях нанесения как можно большего урона Сирийской арабской армии (САА) и сдерживания ее дальнейшего продвижения. Тем не менее, уровень боевого духа в рядах террористов находится на очень низком уровне, и многие полевые командиры в настоящее время уже готовятся к выводу своих отрядов из Даръа и Эль-Кунейтры на территорию соседней Иордании.

Провинция Идлиб

Главари «Джебхат Фатх аш-Шам» продолжают мероприятия по усилению позиций на юге провинции Идлиб в связи с продолжающими столкновениями с боевиками протурецкой исламистской коалиции «Джебхат Тахрир Сурия». Так, согласно данным Masar Press Net, отряды «Ан-Нусры» завершили возведение защитных сооружений и склада с боеприпасами на окраине поселка Хиш в 10 километрах от города Маарет Ан-Нуман. Также в этом районе были развернуты дополнительные артиллерийские позиции. Кроме того, в лагере «Хайят Тахрир аш-Шам» в населенном пункте Хан Ас-Сабиль была завершена подготовка нескольких десятков боевиков-новобранцев, которые вскоре, как ожидается, будут передислоцированы на передовую.

Провинция Ракка

Силы международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, продолжают наращивать военное присутствие в провинции Ракка. Так, по информации местного ресурса в Twitter (@Raqqa_SL), на окраине административного центра региона и вблизи поселка Хатуния в семи километрах от города было замечено прибытие нескольких групп военнослужащих США. Подконтрольный проамериканским «Демократическим силам» курдов портал Rudaw утверждает, что увеличение присутствия войск западной коалиции в провинции связано с активизацией «спящих ячеек» ИГИЛ в регионе. Таким образом, отмечают военные эксперты, даже спустя почти год после взятия Ракки в городе и его окрестностях до сих пор укрывается большое количество подпольных групп террористической организации.

Провинция Эс-Сувейда

ВКС РФ провели серию боевых вылетов в местах скопления боевиков «Исламского государства» в пустынных районах к северо-востоку от Эс-Сувейды недалеко от границы с соседней провинцией Дамаск. По данным военного источника в Twitter (@IvanSidorenko1), российская авиация нанесла несколько ударов по террористам. Потери со стороны боевиков уточняются. Напомним, бандгруппы джихадистов совершили внезапное нападение на позиции войск САР в этом регионе в начале прошлого месяца, после чего им удалось создать небольшой анклав. Сейчас военнослужащие САА при поддержке ВКС РФ ведут контрнаступление, постепенно восстанавливая контроль над данными территориями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)