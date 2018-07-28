Меню
Общество
Путин назвал православие основой нравственных традиций России
Новости Сирии
Сирия: более 100 беженцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте
Следующая новость
Загрузка...

    Путин назвал православие основой нравственных традиций России

    215

    Путин назвал православие основой нравственных традиций России

    Москва, 28 июля. Глава государства Владимир Путин приветствовал участников концерта, посвященного 1030-летию Крещения Руси. Он подчеркнул, что принятие православия в Древней Руси сыграло большую роль в истории.

    Князь Владимир сделал духовный и цивилизационный выбор в пользу христианства. Это стало основной православной веры и нравственных традиций русского народа, заявил Путин.

    Глава государства отметил, что честность и милосердие, единство воспитали национальный характер и определили ход истории, говорится в сообщении на сайте Кремля. Херсонес по праву является центром паломничества и образования, приобщения к духовности.

    Эти ценности помогли создать Россию такой, какая она есть сейчас. И россияне постараются сохранить это наследие для потомков, добавил он. 28 июля в России, Украине и Белоруссии проходят торжества, связанные с Крещением Руси. Ранее патриарх Кирилл назвал президента человеком, который меняет мир.

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.