Путин назвал православие основой нравственных традиций России

Москва, 28 июля. Глава государства Владимир Путин приветствовал участников концерта, посвященного 1030-летию Крещения Руси. Он подчеркнул, что принятие православия в Древней Руси сыграло большую роль в истории.

Князь Владимир сделал духовный и цивилизационный выбор в пользу христианства. Это стало основной православной веры и нравственных традиций русского народа, заявил Путин.

Глава государства отметил, что честность и милосердие, единство воспитали национальный характер и определили ход истории, говорится в сообщении на сайте Кремля. Херсонес по праву является центром паломничества и образования, приобщения к духовности.

Эти ценности помогли создать Россию такой, какая она есть сейчас. И россияне постараются сохранить это наследие для потомков, добавил он. 28 июля в России, Украине и Белоруссии проходят торжества, связанные с Крещением Руси. Ранее патриарх Кирилл назвал президента человеком, который меняет мир.