Сирия: у базы «Хмеймим» был уничтожен беспилотник боевиков

Дамаск, 28 июля. С территории боевиков в Сирии был запущен беспилотник, дрон уничтожили на удалении от российской авиабазы «Хмеймим». Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон, пострадавших нет.

В ночь на 28 июля средства контроля воздушного пространства ВКС РФ обнаружили БПЛА, запущенный с подконтрольной боевикам территории провинции Латакия. Он направлялся к российской базе.

Военные не дали воздушной цели приблизиться к авиабазе и уничтожили ее зенитными комплексами. При инциденте никто не пострадал, «Хмеймим» работает в штатном режиме.

Напомним, что российский Центр по примирению призвал участников НВФ отказаться от провокаций. Боевики должны выбрать мирное урегулирование конфликта.