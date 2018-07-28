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Сирия: у базы «Хмеймим» был уничтожен беспилотник боевиков
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    Сирия: у базы «Хмеймим» был уничтожен беспилотник боевиков

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    Сирия: у базы «Хмеймим» был уничтожен беспилотник боевиков

    Дамаск, 28 июля. С территории боевиков в Сирии был запущен беспилотник, дрон уничтожили на удалении от российской авиабазы «Хмеймим». Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон, пострадавших нет.

    В ночь на 28 июля средства контроля воздушного пространства ВКС РФ обнаружили БПЛА, запущенный с подконтрольной боевикам территории провинции Латакия. Он направлялся к российской базе. 

    Военные не дали воздушной цели приблизиться к авиабазе и уничтожили ее зенитными комплексами. При инциденте никто не пострадал, «Хмеймим» работает в штатном режиме.

    Напомним, что российский Центр по примирению призвал участников НВФ отказаться от провокаций. Боевики должны выбрать мирное урегулирование конфликта.

    Автор: Юлия Шелковенко
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