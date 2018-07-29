Сирия, 29 июля. Новая атака боевых дронов в Латакии отражена российскими системами ПВО. В Дамаске прошли переговоры между правительством САР и курдами. Сирийские беженцы продолжили возвращаться в САР из Ливана, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты на юго-западе Сирии в поддержку САА.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли окрестности деревни Нафиа в Даръа; открыли ответный огонь по позициям исламистов на границе между Латакией и Идлибом.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): пережила взрывы в Африне на северо-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подверглось ответным ударам САА вблизи Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора; потеряло шесть населенных пунктов в Даръа; предприняло попытку нападения на САА в Эс-Сувейде.

«Тахрир Аш-Шам»: покинула населенный пункт Аль-Кахтания в провинции Эль-Кунейтра; завершила передачу вооружения армии САР в городе Джабата Аль-Хашаб в Эль-Кунейтре.

Курды: провели переговоры с властями САР в Дамаске; заявили о захвате террориста ИГ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора; подозревались в организации взрыва к северо-западу от Алеппо.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки стало известно о результатах встречи между властями САР и представителями Демократического совета Сирии, являющегося «политическим органом» так называемого Сирийского Курдистана. Известно, что курдскую делегацию возглавляла сопредседатель «Демократического совета» Ильхам Ахмед. Стороны договорились о формировании «дорожной карты» и создании нескольких комитетов для разрешения возможных трудностей, а также обсудили необходимость проведения ремонтных работ в Ракке. Военные эксперты полагают, что согласие курдов на переговоры явилось следствием безвыходного положения, в котором они оказались. Напомним, Соединенные Штаты, оказывающие поддержку SDF****, приняли сторону Турции в решении конфликта в Манбидже, что заставило курдские отряды задуматься над возможностью дальнейшего сотрудничества с США. Кроме того, Вашингтон заметно сократил финансирование SDF.

Между тем на протяжении суток несколько групп беженцев, проживавших на территории Ливана, вернулись в свои дома в Сирии. Как передавал Twitter-канал (AlMayadeenLive), в первой половине дня около 800 человек прибыли в провинцию в район города Бейт-Джинн. Позднее поступали данные о готовящемся возвращении еще порядка 1200 перемещенных лиц в Западный Каламун.

Провинция Латакия

В районе российской авиабазы «Хмеймим» неизвестные исламисты в очередной раз попытались атаковать позиции правительственных подразделений, задействовав беспилотники. Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) передавал, что в небе над населенным пунктом Джабла произошли несколько взрывов. Дроны боевиков были уничтожены комплексами ПВО ВС РФ. Новое нападение исламистов побудило Сирийскую арабскую армию (САА) провести ответные обстрелы укрепрайонов джихадистов на севере Латакии и на западе соседнего Идлиба, передавал интернет-портал Jisr TV. О нанесенном боевикам уроне пока не сообщалось. Напомним, операция по зачистке данных территорий начнется вскоре после завершения наступления на юго-западе САР.

Провинция Алеппо

В приграничных районах между Алеппо и Идлибом прогремел мощный взрыв. Согласно информации новостного портала Jisr TV, СВУ было заложено в одном из кварталов города Дарат Изза, который находится в оккупации сил вооруженной оппозиции. Предполагаемыми организаторами взрыва являются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства», действующих в Идлибе. Однако некоторые местные активисты полагают, что теракт был проведен подпольными группами Отрядов народной самообороны (YPG), которые в последнем месяце активизировали вылазки на территориях, подконтрольных боевикам.

Кроме того, курды также подозреваются в проведении серии взрывов в Африне, где, по данным Twitter-канала (afrinactivists), сработали одновременно несколько СВУ. Сведений о погибших или раненых среди мирного населения пока не поступало. Напомним, ранее курдские радикалы уже признавали свою причастность к организации двойного теракта в Африне. Тогда при взрывах погибли более десяти гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские радикалы продолжили терроризировать мирное население Дейр-эз-Зора. Как заявлял военный источник в сети Twitter (Rojavian), «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали мужчину у сирийско-иракской границы, объявив его последователем «Исламского государства». При этом курды конфисковали у задержанного крупную сумму денег. В свою очередь местные активисты утверждали, что молодой человек всего лишь пытался бежать из районов, оккупированных курдскими силами. Предполагается, что впоследствии арестованного направят на принудительную службу в ряды SDF.

Внезапные перестрелки произошли в районе города Ас-Суса, подконтрольного террористам ИГ. Боевики открыли провокационный огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА). В ответ на это силы САР нанесли ответные удары по расположениям нападавших. Информация о потерях сторон не оглашалась.

Провинция Даръа

На протяжении всего дня разворачивались ожесточенные бои между подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и правительственной армией. Согласно сведениям агентства новостей Al Masdar News, сирийские войска прорвали оборону радикалов в районе населенных пунктов Джамла, Абу-Караджа, Аль-Авад, Фисун, Айн Самата и Абу Рафа, захватив их. Также об этом сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (watanisy). Столкновения отмечались в окрестностях деревни Нафиа, которая во второй половине дня полностью перешла под контроль САА. Появились данные о потерях со стороны джихадистов за последние восемь дней. По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), порядка 180 террористов были ликвидированы во время боев. Более того, в оккупации боевиков остается всего один процент территорий региона, о чем заявляло агентство новостей Al Masdar News.

Вновь поступали сообщения о возвращении беженцев в город Джиллин, недавно освобожденный силами САР при помощи ВКС России. Это стало возможным благодаря оперативной зачистке территорий от СВУ, заложенных боевиками.

Провинция Эс-Сувейда

Власти САР предпринимали попытки договориться с боевиками ИГИЛ1, похитившими 14 женщин. Военные источники AMN передавали, что террористы готовы сжечь их заживо в том случае, если родственники не выплатят выкуп. К вечеру стало известно о попытке джихадистов совершить еще одно похищение, однако группа нападавших столкнулась с ожесточенным сопротивлением местной жительницы 72 лет, которой удалось нейтрализовать двух террористов, при этом получив ранение. Женщина боролась за безопасность своих несовершеннолетних внуков.

В регионе продолжились вылазки так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Согласно сведениям информационного агентства Al Masdar News, группа джихадистов попыталась напасть на опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) на плато Ас-Сафа, тем не менее вскоре после начала столкновений боевики бежали.

Провинция Эль-Кунейтра

Исламисты вооруженной оппозиции завершили передачу военной техники и оружия в населенном пункте Джабата Аль-Хашаб, передавал новостной портал SANA News. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) изъяли у боевиков танк, ракетную установку, два бронированных автомобиля, три внедорожника, два автомата, а также большое количество боеприпасов и СВУ. Напомним, конфискация вооружения является одним из условий, выдвинутых правительственными силами в рамках достигнутого мирного соглашения.

Стало известно о том, что части САА вошли в город Аль-Кахтания, расположенный неподалеку от административного центра региона. Саперы войск САР уже приступили к разминированию освобожденных территорий, находившихся в оккупации исламистов «Тахрир Аш-Шам» порядка четырех лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)