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Жительница Британии показала видео загадочного «крысочервя»
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    Жительница Британии показала видео загадочного «крысочервя»

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    Жительница Британии показала видео загадочного «крысочервя»

    Лондон, 28 июля. В Сети появилось видео странного существа, напоминающего червя с хвостом крысы. Жительница городка Саутгемптон опубликовала ролик с неприятной находкой, пишет Daily Mirror.

    Местная жительница Бекс Дин прозвала неизвестное науке существо «крысочервем», его длина достигала примерно 13 см. По ее словам, животное ползло вдоль стены дома. Британка не заметила у существа ни головы, ни ножек.

    Эксперты пока не могут классифицировать мутанта. Некоторые считают, что он похож на личинку мухи-журчалки, но длина даже крупных личинок не превышает 3 см.

    Автор: Юлия Шелковенко
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