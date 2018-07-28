Катрин Денев подарили шубу в Ессентуках

Ессентуки, 28 июля. Звезду французского кино Катрин Денев наградили почетным призом за служение искусству на фестивале «Хрустальный источникъ» в Ессентуках. Здесь проходит торжественная церемония закрытия биеннале.

На Театральной площади выступила французская актриса Катрин Денев. Она поблагодарила организаторов праздника, заявив, что «многое пережила, но попала на фестиваль».

Денев добавила, что мероприятия такого масштаба должны объединять людей. Актрисе преподнесли в подарок шубу, которую она тут же решила надеть.

Катрин Денев стала легендой французского кино после фильма «Шербурские зонтики». Именно она ввела моду на прическу «конский хвост», повязанный лентой, и яркие пальто. Отметим, что актриса по-прежнему снимается в кино, сейчас работает сразу над несколькими проектами с известными режиссерами.