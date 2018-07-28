Сирия, 28 июля. Новые жертвы международной коалиции США обнаружены в Ракке. При поддержке ВКС РФ армия САР освободила еще три населенных пункта в Даръа. Жительница провинции Эс-Сувейда дала отпор террористам ИГ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели массированную воздушную атаку позиций ИГ в Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар по штаб-квартире «Ан-Нусры»*** на западе Идлиба.

«Исламское государство»1: лишилось населенных пунктов Фисун, Айн Самата и Абу Рафа на юго-западе провинции Даръа; понесло потери, столкнувшись с жительницей провинции Эс-Сувейда.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в северной части Хамы.

Курды: обнаружили общую могилу в городе Ракка.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (SyriawatanNews) сообщает о наращивании темпов восстановления дорог и мостов, частично разрушенных в результате постоянных обстрелов со стороны боевиков вооруженной оппозиции в провинции Алеппо. Напомним, в последнее время число нападений заметно сократилось, поскольку исламисты незаконных вооруженных формирований заняты зачисткой оккупированных территорий от подпольных ячеек «Исламского государства», которые действуют как на территории Алеппо, так и в Идлибе. Однако ранее ракетные обстрелы радикалов отмечались практически ежедневно, что приводило не только к гибели мирного населения, но и к многочисленным разрушениям.

Провинция Даръа

Боевики антиправительственной группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», выступающей на стороне «Исламского государства», продолжают нести потери в ходе вооруженных столкновений с силами САР. Как передает военный источник в сети Telegram (C_Military1), после массированной воздушной атаки российских военных самолетов правительственным подразделениям удалось отбить населенные пункты Фисун, Айн Самата и Абу Рафа. Это привело к тому, что под контролем террористического формирования остался лишь один процент территорий провинции, заявляет агентство новостей Al Masdar News. Кроме того, военнослужащим САА удалось захватить большое количество оружия и боеприпасов, оставленных джихадистами во время бегства, передает Twitter-канал (SyriawatanNews). Инженерные части Сирийской арабской армии (САА) уже приступили к зачистке освобожденных районов от мин и СВУ.

Провинция Идлиб

Возобновились перестрелки между правительственными силами и боевиками незаконных вооруженных формирований на западе Идлиба недалеко от границы с Латакией. По сведениям Twitter-канала (SyriawatanNews), части Сирийской арабской армии (САА) нанесли ракетный удар по военному штабу террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 на подступах к населенному пункту Ан-Наджия. Отмечается, что обстрел был проведен после получения точных разведданных о местонахождении военного объекта. Напомним, в первой половине дня исламисты, базирующиеся в данном районе, попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» при помощи ударных беспилотников.

Провинция Ракка

Новостной портал Jisr TV заявляет об обнаружении очередной общей могилы в административном центре провинции. Захоронение с телами порядка 20 гражданских лиц было найдено в одном из центральных кварталов города Харат Аль-Баду. Как ранее передавало агентство новостей РИА Новости, террористы, дислоцировавшиеся здесь во время осады Ракки «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), использовали мирное население в качестве живого жита. Тем не менее этот факт не остановил ВВС возглавляемой США западной коалиции, которая продолжила бомбардировки района. Напомним, во время операции по захвату города в июне-октябре прошлого года погибли сотни мирных жителей, большинство из них скончались под ударами международного альянса.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о новых артобстрелах со стороны Сирийской арабской армии (САА) в северной части региона. Под огнем правительственных сил оказался населенный пункт Аз-Закум, занимаемый исламистами террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. О нанесенном боевикам уроне пока не сообщалось. Местные активисты передают, что удары САА были спровоцированы радикалами.

Провинция Эс-Сувейда

Информационный портал Al Masdar News опубликовал интервью с 72-летней женщиной, которой удалось самостоятельно отразить нападение террористов «Исламского государства» в провинции Эс-Сувейда. Военные источники AMN передают, что жительница обороняла свой дом, стреляя по нападавшим из автомата AK-47. Как минимум два джихадиста террористической группировки были уничтожены, когда на помощь подоспели солдаты Сирийской арабской армии (САА). Во время перестрелки сирийка получила ранение в живот, однако продолжила оказывать сопротивление, опасаясь за дальнейшую судьбу своих несовершеннолетних внуков, находившихся в доме. Напомним, накануне боевики ИГ похитили 14 женщин в провинции, потребовав у их родных выплатить крупную сумму денег.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)