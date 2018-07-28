Бельгийцы жалуются на шумных сторонников Пучдемона
Ватерлоо (Бельгия), 28 июля. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вернулся в Бельгию и поселился на своей вилле в городе Ватерлоо. Местные жители высказывают недовольство в связи с решением чиновника окончательно осесть в Бельгии.
По их словам, бывший глава каталонского женералитета пользуется большой поддержкой среди свои сторонников, которые часто приезжают к нему, чтобы сфотографироваться на фоне виллы. Теперь, считают жители Ватерлоо, подобные шумные визиты станут регулярными.
«Покоя от сторонников господина Пучдемона теперь не будет. Они постоянно приезжают сюда, чтобы сфотографироваться на фоне его виллы. Все это довольно шумно, и для нас это угроза нашему спокойствию», — рассказала РИА Новости жительница одного из соседних домов.
Напомним, что в марте немецкая полиция арестовала Пучдемона по просьбе Испании, которая обвиняет политика в попытке мятежа и злоупотреблении бюджетными средствами. Речь идет о каталонском референдуме, который инициировал Пучдемон. Тогда 90,18% каталонцев проголосовали за отделение от Испании, однако Мадрид отказался признавать результаты референдума, распустил местное правительство, а бывших членов женералитета обвинил в покушении на государственные устои.
Однако в апреле суд немецкого Шлезвиг-Гольштейна освободил Пучдемона из-под ареста и запретил экстрадировать его в Испанию, поскольку в этом случае он станет первым политзаключенным в Евросоюзе. После этого политик вернулся в Бельгию.