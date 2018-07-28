Бельгийцы жалуются на шумных сторонников Пучдемона

Ватерлоо (Бельгия), 28 июля. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон вернулся в Бельгию и поселился на своей вилле в городе Ватерлоо. Местные жители высказывают недовольство в связи с решением чиновника окончательно осесть в Бельгии.

По их словам, бывший глава каталонского женералитета пользуется большой поддержкой среди свои сторонников, которые часто приезжают к нему, чтобы сфотографироваться на фоне виллы. Теперь, считают жители Ватерлоо, подобные шумные визиты станут регулярными.

«Покоя от сторонников господина Пучдемона теперь не будет​​​. Они постоянно приезжают сюда, чтобы сфотографироваться на фоне его виллы. Все это довольно шумно, и для нас это угроза нашему спокойствию», — рассказала РИА Новости жительница одного из соседних домов.

Напомним, что в марте немецкая полиция арестовала Пучдемона по просьбе Испании, которая обвиняет политика в попытке мятежа и злоупотреблении бюджетными средствами. Речь идет о каталонском референдуме, который инициировал Пучдемон. Тогда 90,18% каталонцев проголосовали за отделение от Испании, однако Мадрид отказался признавать результаты референдума, распустил местное правительство, а бывших членов женералитета обвинил в покушении на государственные устои.

Однако в апреле суд немецкого Шлезвиг-Гольштейна освободил Пучдемона из-под ареста и запретил экстрадировать его в Испанию, поскольку в этом случае он станет первым политзаключенным в Евросоюзе. После этого политик вернулся в Бельгию.