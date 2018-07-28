В Узбекистане остановили работу телеканала за показ фильма «Я — легенда»

Ташкент, 28 июля.Власти Узбекистана приостановили работу частного телеканала STV в Самарканде после показа американского блокбастера «Я — легенда» и мультфильма для взрослых «Полный расколбас».

Кинолента и мультфильм входят в список продукции, запрещенной для просмотра в Узбекистане, говорится в сообщении агентства по печати. Как отмечает ведомство, еще один телеканал Sevimli получил строгое предупреждение за показ материалов неприемлемого характера.

Речь идет об американском фильме «Красотка на всю голову». Отмечается, что в киноленте присутствуют эротические сцены. В агентстве пояснили, что СМИ нарушили закон о молодежной политике, защите детей от информации, которая наносит вред психологическому здоровью. Вышеназванный контент не соответствует ценностям узбекского народа.