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В Узбекистане остановили работу телеканала за показ фильма «Я — легенда»
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    В Узбекистане остановили работу телеканала за показ фильма «Я — легенда»

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    В Узбекистане остановили работу телеканала за показ фильма «Я — легенда»

    Ташкент, 28 июля.Власти Узбекистана приостановили работу частного телеканала STV в Самарканде после показа американского блокбастера «Я  — легенда» и мультфильма для взрослых «Полный расколбас».

    Кинолента и мультфильм входят в список продукции, запрещенной для просмотра в Узбекистане, говорится в сообщении агентства по печати. Как отмечает ведомство, еще один телеканал Sevimli получил строгое предупреждение за показ материалов неприемлемого характера.

    Речь идет об американском фильме «Красотка на всю голову». Отмечается, что в киноленте присутствуют эротические сцены. В агентстве пояснили, что СМИ нарушили закон о молодежной политике, защите детей от информации, которая наносит вред психологическому здоровью. Вышеназванный контент не соответствует ценностям узбекского народа.

    Автор: Юлия Шелковенко
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