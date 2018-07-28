Пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье доставят в больницу Подольска

Москва, 28 июля. Семерых пострадавших в ДТП с автобусом, которое произошло в Подмосковье, доставили в больницу Подольска. Об этом в субботу сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Всего же, по данным министерства, в результате аварии пострадали 20 человек, включая одного ребенка.

«Тринадцать человек находятся в Домодедовской больнице, еще семь человек будут эвакуированы в травмцентр города Подольск. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Как пояснил агентству РИА Новости замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева, в автобусе находились артисты из данного региона.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что автобус с 27 пассажирами перевернулся в Домодедовском районе Подмосковья. ДТП произошло на 53-м км Московского малого кольца. Причиной аварии могли стать действия водителя автобуса, который не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.