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Посол Украины поблагодарил Помпео за принятие Крымской декларации
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    Посол Украины поблагодарил Помпео за принятие Крымской декларации

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    Посол Украины поблагодарил Помпео за принятие Крымской декларации

    Киев, 28 июля. Украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что встретился с американским госсекретарем Майком Помпео и поблагодарил за Крымскую декларацию.

    «По поручению президента Украины Петра Порошенко лично поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за принятие декларации политики США в отношении Крыма», — сообщил дипломат в публикации в Facebook.

    Он выразил надежду на то, что за документом последуют конкретные шаги американской администрации. Ранее Госдепартамент США заявил, что непризнание полуострова за Россией является официальной позицией. 

    В экспертных кругах полагают, что декларация была выпущена сразу после саммита Россия — США в Хельсинки. Это было необходимо, чтобы «сбить накал страстей» среди конгрессменов.

    Украина считает Крым своей территорией, несмотря на состоявшийся в марте 2014 года народный референдум. По итогам голосования 96,77% крымчан проголосовали за присоединение к РФ. В Москве вопрос о статусе полуострова считают давно закрытым.

    Автор: Юлия Шелковенко
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