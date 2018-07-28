Посол Украины поблагодарил Помпео за принятие Крымской декларации

Киев, 28 июля. Украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что встретился с американским госсекретарем Майком Помпео и поблагодарил за Крымскую декларацию.

«По поручению президента Украины Петра Порошенко лично поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за принятие декларации политики США в отношении Крыма», — сообщил дипломат в публикации в Facebook.

Он выразил надежду на то, что за документом последуют конкретные шаги американской администрации. Ранее Госдепартамент США заявил, что непризнание полуострова за Россией является официальной позицией.

В экспертных кругах полагают, что декларация была выпущена сразу после саммита Россия — США в Хельсинки. Это было необходимо, чтобы «сбить накал страстей» среди конгрессменов.

Украина считает Крым своей территорией, несмотря на состоявшийся в марте 2014 года народный референдум. По итогам голосования 96,77% крымчан проголосовали за присоединение к РФ. В Москве вопрос о статусе полуострова считают давно закрытым.