Появилось видео страшной аварии на гонке Super Trofeo в Бельгии

Брюссель, 28 июля. Серьезная авария произошла во время гонки Lamborghini Super Trofeo на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии.

Шведский пилот Фредрик Бломстед после столкновения с машиной соперника потерял управление и вылетел с трассы, врезавшись в отбойник. Как видно на кадрах видеоролика, который уже появился в Сети, от удара машину несколько раз развернуло на месте. При этом вся ее передняя часть оказалась полностью смята. По словам спортивного комментатора, автомобиль лидера гонки был уничтожен.

Несколько человек из команды обслуживания находились рядом с отбойником в тот момент, когда в него влетел автомобиль.

В результате аварии пострадали от пяти до восьми человек, включая пилота и его помощника. Впрочем, как передает телеканал RTL, их жизни ничего не угрожает. Нескольким людям из числа маршалов, которые находились рядом с ограждением во время аварии, медицинская помощь была оказана на месте.