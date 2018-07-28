Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Петербурге

Москва, 28 июля. Российский лидер Владимир Путин соответствующим указом назначил 29 июля днем проведения Главного военно-морского парада, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В День ВМФ России в Петербурге состоится военно-морской парад. На торжественном мероприятии будут чествовать моряков и российский флот, говорится в президентском указе.

Путин поручил подготовку и проведение парада Минобороны РФ, правительству северной столицы и федеральным органам исполнительной власти. Материальное обеспечение мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей в эксклюзивном материале рассказал о репетиции боевых кораблей ВМФ РФ перед парадом. Позднее к тренировкам присоединилась и российская авиация.