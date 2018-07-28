Пассажирский поезд врезался в упавшую с моста машину в Швейцарии

Цюрих, 28 июля. Пассажирский поезд «Интерреджио» врезался в автомобиль, который упал на железнодорожные пути с моста в Швейцарии. Авария произошла между городами Уцвиль и Фравиль (кантон Санкт-Галлен).

Как сообщают местные СМИ, за рулем автомобиля находилась 19-летняя девушка. По неизвестной причине она потеряла управление, в результате чего машина съехала с дороги и рухнула с моста.

В поезде, который врезался в автомобиль, находилось 80-100 человек. Машинист сразу же остановил состав и эвакуировал пассажиров. Железнодорожники на несколько часов закрыли участок пути. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на Украине произошло столкновение локомотива с пассажирским поездом. Во время сцепления локомотива с пассажирским поездом железнодорожники превысили допустимую скорость, в результате чего электровоз протаранил первый вагон поезда.