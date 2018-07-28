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Пассажирский поезд врезался в упавшую с моста машину в Швейцарии
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    Пассажирский поезд врезался в упавшую с моста машину в Швейцарии

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    Пассажирский поезд врезался в упавшую с моста машину в Швейцарии

    Цюрих, 28 июля. Пассажирский поезд «Интерреджио» врезался в автомобиль, который упал на  железнодорожные пути с моста в Швейцарии. Авария произошла между городами Уцвиль и Фравиль (кантон Санкт-Галлен).

    Как сообщают местные СМИ, за рулем автомобиля находилась 19-летняя девушка. По неизвестной причине она потеряла управление, в результате чего машина съехала с дороги и рухнула с моста.

    В поезде, который врезался в автомобиль, находилось 80-100 человек. Машинист сразу же остановил состав и эвакуировал пассажиров. Железнодорожники на несколько часов закрыли участок пути. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на Украине произошло столкновение локомотива с пассажирским поездом.  Во время сцепления локомотива с пассажирским поездом железнодорожники превысили допустимую скорость, в результате чего электровоз протаранил первый вагон поезда.

    Автор: Антон Соколов
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