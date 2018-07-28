Британия поторопилась с назначением виновных в Солсбери — посольство РФ

Лондон, 28 июля. Власти Британии поторопились назначить виновных при расследовании инцидента в Солсбери, сообщил секретарь российского посольства в Лондоне.

В дипмиссии РФ прокомментировали заявление британского парламентария Джона Глена, который в интервью газете The Guardian возложил ответственность на Россию за отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Дипломат отметил, что обвинения политика не имеют оснований.

Об этом говорит и секретность расследования и нежелание Лондона предоставить факты и какие бы то ни было доказательства. А это означает безответственность Британии, прикрывающейся солидарностью с партнерами по ЕС и НАТО.

Он добавил, что стало очевидным — Британия поторопилась назначать виновиных. Эта позиция подставила под удар не только Лондон, но и весь Запад. Дипломат посоветовал Глену вместо обвинений в адрес России потребовать ответа от своего правительства сделать расследование более прозрачным.

В марте Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери, британские власти обвинили РФ в причастности к инциденту. Москва категорически отрицает все обвинения, требуя доказательств.