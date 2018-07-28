Официальная украинская церковь заявила, что автокефалия не поможет Киеву преодолеть раскол

Киев, 28 июля. Украина не сможет преодолеть раскол, даже если непризнанная церковь Киевского патриархата получит автокефалию. Об этом заявил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Антоний.

По его словам, патриархи всего православного мира поддерживают официальную украинскую церковь Московского патриархата, поскольку она имеет каноническую связь со всеми православными церквями. Она и есть та самая поместная церковь, которую стремится создать президент Украины Петр Порошенко.

Епископ Морачевский владыка Антоний, который представляет Сербскую православную церковь, заметил, что просить об автокефалии имеет право только глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, пишут украинские СМИ.

«Простите за вопрос, но я не знаю, кто просит томос (указ предстоятеля поместной православной церкви — Прим. ФАН). Если это президент хочет стать патриархом, ведь это нереально. Томос может просить только Блаженнейший Онуфрий», — отметил он.

Напомним, что ранее Порошенко обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию непризнанной украинской церкви Киевского патриархата.