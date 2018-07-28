«Анжи» обыграл «Урал» в первом матче сезона РПЛ

Екатеринбург, 28 июля. Стадион «Екатеринбург Арена» принял первый матч Российской премьер-лиги сезона 2018/2019. Футболисты «Анжи» из Махачкалы обыграл хозяев поля «Урал».

Поединок махачкалинской и екатеринбургской команд был динамичным. Футболисты не уступали друг другу, стараясь атаковать ворота соперника. Однако единственный мяч удалось забить полузащитнику «Анжи» Паулу Антону.

Румын забил на 83-й минуте встречи и стал автором первого мяча сезона Российской премьер-лиги. 4 августа «Урал» снова сыграет на своем поле с «Краснодаром». Футболистам «Анжи» в очередной раз предстоит игра на выезде. 6 августа они встретятся с «Уфой».