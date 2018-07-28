Сирия впервые примет участие в Армейских международных играх: САА разбила ИГ и стала мощной силой благодаря РФ

На полигоне Алабино под Москвой и в Конгрессно-выставочном центре военного парка «Патриот» состоялось торжественное прохождение команд-участниц международных Армейских игр-2018, передает РБК. В этом году целый ряд стран будет участвовать в турнире впервые, среди них, в частности, — Сирия. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Дебютантами на «АрМИ-2018» также стали Пакистан, Филиппины, Вьетнам, Мьянма, Алжир и Судан. Всего в играх примут участие 207 команд из 33 стран, в том числе и из России. Общее количество участников — свыше пяти тысяч человек.

Торжественную церемонию открытия посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Россией предоставлены 16 полигонов для проведения различных соревнований в рамках турнира. Остальные восемь — Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Казахстаном, Китаем и Ираном. «АрМИ-2018» будут проходить в период с 28-го июля по 11-е августа одновременно в семи этих странах.

Программа соревнований включает в общей сложности 28 конкурсов по воздушной, морской и полевой выучке. На полигоне в Алабино пройдут два из них — «Страж порядка» для сотрудников военной полиции и «Полевая кухня» для армейских поваров. В этом году участники турнира разыграют между собой 1067 комплектов медалей, а за победу в общем зачете во время церемонии закрытия одной из команд вручат Кубок Армейских международных игр-2018.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчеркнул в интервью корреспонденту ФАН, что факт участия Сирийской арабской армии (САА) в данном турнире, причем в условиях продолжающихся военных действий в арабской республике, говорит о крайне возросшем уровне профессиональной подготовки солдат войск САР. По его мнению, всего за несколько лет благодаря помощи российских военных советников САА добилась колоссального прогресса.

«Армейские игры — это уже сложившаяся традиция соревнований, в которых участвуют военнослужащих разных стран. Этот турнир имеет устоявшийся круг участников, но в то же самое время к этим состязаниям зачастую присоединяются и новые игроки. В нынешних соревнованиях, которые только что стартовали, в частности, дебютировали солдаты из сирийской армии. Это очень важно и показательно, поскольку всего несколько лет назад САА находилась в плачевном состоянии и из последних сил отбивалась от террористов», — напомнил наш собеседник.

Он добавил, что именно вмешательство России, силы которой были официально приглашены в САР центральным правительством республики, не только помогли Дамаску покончить с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) на своей территории, но и почти полностью реформировать сирийские вооруженные силы.

«При поддержке российской стороны свои позиции смогли восстановить и гражданская администрация, и армия Сирии. Более того, войска САР постепенно возродили свой моральный дух, усовершенствовались, и теперь САА — это армия победителей. Сейчас она совместно с ВКС РФ завершает победоносную войну против боевиков-исламистов. В отдельных частях страны еще идут боевые действия, но уже теперь можно констатировать разгром террористических группировок в арабской республике», — отметил эксперт.

Еще в 2015-м году никто бы не поверил в такую возможность, но сейчас Сирия отбила уже практически все свои территории у джихадистов. Участие же военнослужащих САА в «АрМИ-2018» лишний раз сигнализирует о скором завершении вооруженного противостояния в САР и налаживании полноценной мирной жизни в стране.

«Участие представителей сирийских войск в армейских играх в настоящее время является наглядным свидетельством того, что дух САА крепок, что она находится в хорошем состоянии и что военный конфликт в арабской республике подходит к концу. Ситуация давно перестала быть критической, и потому часть сил может быть расформирована, принимать участие в учениях или же подобных соревнованиях», — заключил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.