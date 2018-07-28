Портрет Путина выставили в галерее президентов США в Колорадо вместо Трампа

Денвер, 28 июля. Необычный инцидент произошел в парламенте американского штата Колорадо. Неизвестные выставили портрет президента РФ Владимира Путина вместо портрета его американского коллеги Дональда Трампа в галерее президентов США.

Фотографию портрета Путина выложил в Twitter колорадский сенатор Стив Фенберг. Как рассказал Джей Селлер, глава общества «Жители Колорадо за культуру», которое является организатором картинной галереи, место на стене, где должен был появиться портрет Трампа, долгое время пустовало. Никто из жителей Колорадо не хотел жертвовать деньги на портрет действующего главы государства.

Стоимость портрета составляет около 10 тыс. долларов. На сбор денег для написания картин с изображением остальных президентов США уходило в среднем пять месяцев. Деньги на картину с Трампом «Жители Колорадо» не могут собрать уже 19 месяцев.

«На сегодня мы собрали 45 долларов для портрета. Этого явно недостаточно», — пояснил Селлер.

Однако через некоторое время посетители галереи заметили, что на месте изображения Трампа появился портрет Путина. Демократы из города Боулдер (Колорадо) даже распространили в Twitter хештег #putinpotus (президент США Путин). Как сообщает издание Miami Herald, портрет Путина уже убрали из галереи.