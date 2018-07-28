Крестный ход Филарета и Порошенко прошел без икон, но под лозунгами националистов

Киев, 28 июля. Шествие в честь 1030-летия Крещения Руси, организованное непризнанной Украинской православной церковью Киевского патриархата, завершилось в Киеве. По словам протоиерея Всеволода Чаплина, это был крестный ход раскольников и националистов.

В праздновании принял участие президент Украины Петр Порошенко, лидер непризнанного Киевского патриархата Филарет, а также множество чиновников и сотрудников силовых структур. Украинские СМИ сильно преувеличивают число участников хода, якобы мероприятие собрало около 100 тысяч человек.

Однако на Владимирской горке, около Софийского собора и на самом шествии было не более 30 тысяч участников. Крестный ход прошел без икон.

«На Украине проводится крестный ход раскольников, в котором участвуют в том числе националистические группировки. Мои информаторы из Киева мне рассказали, что повсюду слышатся выкрики: «Слава нации, смерть врагам!», — рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей Всеволод Чаплин.

Протоиерей добавил, что это говорит о религиозном расколе. Власти и радикалы хотят сделать Россию врагом православных верующих на Украине, добавил он. Накануне в украинской столице состоялось шествие сторонников Московского патриархата, в котором приняли участие более 250 тысяч человек.